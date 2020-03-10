Третий день подряд в Китае вне Уханя выявляют лишь ввозные случаи нового коронавируса

Третий день подряд на всей территории материкового Китая (вне Уханя) не было выявлено ни одного случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Сообщается, что за прошедший понедельник было зарегистрировано два новых случая подтверждения новым коронавирусом, которые были завезены в страну из-за границы. Один был выявлен в Пекине, еще один — в провинции Ганьсу.

Восьмого марта в стране было зарегистрировано 40 новых случаев заражения, 36 в провинции Хубэй (все в городе Ухань), а также четыре ввозных случая в Ганьсу.

Всего за девмярта марта в КНР зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.

На материковый Китай приходится более 81 тысяч зараженных. Жертвами болезни уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.