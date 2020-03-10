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 Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600
Департамент ветеринарии Якутии объяснил обнаружение контейнера с трупами животных

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Трамп пообещал серьезные шаги в экономике США из-за нового коронавируса

Трамп пообещал серьезные шаги в экономике США из-за нового коронавируса

 Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600
5:22   10 Марта 2020
Весь мир

Трамп пообещал серьезные шаги в экономике США из-за нового коронавируса

Трамп пообещал серьезные шаги в экономике США из-за нового коронавируса

Американский президент Дональд Трамп пообещал серьезные экономические меры на фоне эпидемии нового коронавируса.

Глава Белого дома на брифинге сообщил журналистам, что в среду пройдет пресс-конференция, на которых он озвучит экономические меры в связи с COVID-2019. По его словам, речь будет идти и о существенных вещах, таких как снижение налога на зарплату.

По его словам, утром во вторник данные темы будут обсуждаться представителями Конгресса США.

Трамп заявил, что Белый дом планирует существенное сокращение налога на зарплату, или же введение налоговых льгот.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в США превысило 600 человек. Количество жертв достигло 21.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что власти США рассчитывают, что пассажиры круизного лайнера Grand Princess, на борту которого был обнаружен коронавирус COVID-19

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #коронавирус

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