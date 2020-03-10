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 Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

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 Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600
4:52   10 Марта 2020
Весь мир

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило 600

Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 в США превысило 600 человек. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США подтверждено 605 случаев заражения новым коронавирусом. Скончались 22 человека.

По данным университета, США находятся на 8-м месте в мире по заболеваемости этим вирусом. При этом официальная статистика американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний.

Всего о случаях заражения COVID-2019 сообщили 34 штата и столичный округ Колумбия.

Также сообщается, что новый коронавирус подтвержден еще у более чем 30 пациентов из дома престарелых Life Care Center в городе Керкланд, штат Вашингтон. В данном заведении находилось около 120 человек, из которых 19 скончались в результате заражения COVID-2019.

Власти КНР 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выяснили, что ее возбудителем является новый коронавирус.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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