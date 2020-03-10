Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3136

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в материковой части Китая достигло 80 754. Об этом сообщает госкомитет КНР.

Ведомство получило от 31 провинции сведения о новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса. По последним данным, на данный момент болеют 17 721 человек (из них 4 794 находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц, еще 3136 скончались.

За последний день по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения. Всего из больниц выписали 1297 пациентов, умерли - 17. Все - в провинции Хубэй. Также зафиксированы 36 случаев с подозрением на новый коронавирус.

Пекин 31 декабря минувшего года уведомил ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Ученые выяснили, что возбудителем является новый коронавирус.