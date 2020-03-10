Боевики ПНС Ливии творят произвол против мирных жителей

Сотрудники «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии творят произвол в отношении мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

На своей странице в Facebook он сообщил, что действия боевиков «МВД» ПНС, совершенные по приказу главаря бандформирования Фатхи Башаги, противоречат любым нормам гуманного отношения и уважения к личности, а также нарушают права человека.

Мисмари отметил, что именно сотрудники «ведомств» ПНС сотрудничают с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, поддерживая экспансию террористов в Триполи.

Турция продолжает оказывает военную поддержку ПНС, поставляя боевикам оружие и боевую технику, тем самым нарушая эмбарго ООН. Анкара также пополняет ряды бандформирований ПНС за счет сирийских наемников, привезенных турецкими властями из Идлиба. Боевики продолжают устраивать провокации и вести огонь из тяжелых вооружений по позициям ЛНА.

В понедельник в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков ПНС и сирийских боевиков пострадали дома фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы «аш-Шариф».