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4:01   10 Марта 2020
Весь мир

Боевики ПНС Ливии творят произвол против мирных жителей

Боевики ПНС Ливии творят произвол против мирных жителей

Сотрудники «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии творят произвол в отношении мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

На своей странице в Facebook он сообщил, что действия боевиков «МВД» ПНС, совершенные по приказу главаря бандформирования Фатхи Башаги, противоречат любым нормам гуманного отношения и уважения к личности, а также нарушают права человека.

Мисмари отметил, что именно сотрудники «ведомств» ПНС сотрудничают с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, поддерживая экспансию террористов в Триполи.

Турция продолжает оказывает военную поддержку ПНС, поставляя боевикам оружие и боевую технику, тем самым нарушая эмбарго ООН. Анкара также пополняет ряды бандформирований ПНС за счет сирийских наемников, привезенных турецкими властями из Идлиба. Боевики продолжают устраивать провокации и вести огонь из тяжелых вооружений по позициям ЛНА.

В понедельник в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков ПНС и сирийских боевиков пострадали дома фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы «аш-Шариф».

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Автор: Олег Королев
#триполи #пнс ливии

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