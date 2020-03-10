ВС США перебросили на территорию Европы стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом сообщает в понедельник Европейское командование ВС США.

Бомбардировщики в понедельник прибыли для участия в учениях с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах. Во время перелета над Атлантикой самолеты дозаправились в воздухе с помощью самолетов-заправщиков KC-10 Extender.

В пресс-релизе отмечается, что американские самолеты начнут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Американские военные отмечают, что переброска B-2 Spirit дает возможность членам экипажа познакомиться с «европейским театром», а также демонстрирует поддержку союзников и партнеров со стороны США.

В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эксперты указывают на то, что может быть увеличено их количество на самолетах и подводных лодках, что позволит США решать стоящие перед ними задачи.