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3:08   10 Марта 2020
Россия

Департамент ветеринарии Якутии объяснил обнаружение контейнера с трупами животных

Департамент ветеринарии Якутии объяснил обнаружение контейнера с трупами животных

Животных пункте передержки в Якутске усыпили с целью предотвращения распространения бешенства. Об этом сообщает департамент ветеринарии Якутии.

Ранее СМИ сообщали, что в Якутске волонтеры обнаружили контейнер с сотней трупов кошек и собак. После этого глава республики Айсен Николаев поручил провести проверку по факту инцидента.

Отмечается, что усыпление проводилось в качестве меры предупреждения распространения заболевания. В сообщении департамента отмечается, что в ситуации, когда «стоит выбор между жизнью человека и животного, то выбор очевиден».

В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки находятся два контейнера. В одним из них лежали 153 трупа собак и 48 кошек, которые имели контакт с зараженной бешенством собакой.

Подчеркивается, что в свою очередь в контейнере, который вскрыли волонтеры, находились более сотни туш животных, погибших в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Тела были подготовлены к утилизации.

Отмечается, что с момента подтверждения обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.

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Автор: Олег Королев
#якутия #бешенство #приют для животных

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