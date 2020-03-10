Прокурор по делу о крушении рейса MH17 предложил фигурантам дать показания в РФ

Обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года могут дать показания российским властям, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе.

В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол прошло судебное заседание по делу о крушении MH17. По делу проходят четверо фигурантов - россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

По его словам, прокуратура Нидерландов якобы «сделала все возможное», чтобы предоставить обвиняемым возможность выразить свою точку зрения лично, либо через адвокатов.

Фердинандуссе отметил, что они также могут дать показания российским властям или написать напрямую Совместной следственной группе.

Расследованием дела о крушении рейса MH17 занималась международная Совместная следственная группа, которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов. Также в нее вошли представители Украины, Малайзии, Австрии и Бельгии.

Группа следователей заявляет, что авиалайнер был якобы сбит ЗРК «Бук», «принадлежавшей» 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. По версии следователей, ракета была запущена с территории города Снежный, находящегося под контролем ДНР.

Россия не была включена в ССГ. Однако, российская сторона провела собственное расследование. Согласно его итогам, малайзийский самолет был сбит был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», используемой на Украине. Эксперты указывают, что ракету была из из Зарощинского, подконтрольного Украине.

Российская сторона неоднократно отвергала все обвинения в причастности к авиакатастрофе и возлагает вину на украинскую сторону. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что «на Западе просто назначили виновного».

Самолет Boeing-777 малайзийской виакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали 298 человек, большинство погибших — граждане Нидерландов, Малайзии, а также Индонезии, Великобритании, Австрии и других стран.