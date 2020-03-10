Медведев заявил, что поправки в Конституцию РФ укрепляют суверенитет страны

Предложенные российским президентом поправки в Конституцию РФ служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, а также ставят во главу угла интересы россиян. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Перед рассмотрением президентских поправок ко второму чтению законопроекта об изменении конституции, Медведев отметил, что ЕР также работала над сбором предложений в регионах. Он выразил россиянам благодарность за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

В заявлении Медведева говорится, что другим важным моментом, который отмечали россияне, является укрепление суверенитета государства. По его словам, поправки в независимость РФ ставят во главу угла интересы ее граждан.

По его словам, «Единая Россия» провела большую работу в регионах, собирая наказы и предложения граждан, которые легки в основу поправок.

Медведев отметил, что большинство конструктивных предложений, собранных партией в субъектах РФ, вошло в число поправок.