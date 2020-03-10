Падение стоимости барреля нефти марки Brent замедлилось

Цена барреля нефти североморской нефти марки Brent начала торги вторника со снижения всего на 0,1 процента, тогда как сутки назад падение достигало 30 процентов.

По состоянию на 0.19 мск, майские фьючерсы Brent дешевеют на 0,27 процента, до 33,34 доллара за бочку. За несколько минут до этого снижение составляло всего 0,1 процента.

При этом апрельский фьючерс техасской марки WTI падает в стоимости на 26,96 процента, до 30,15 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник показали стремительное падение более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче «черного золота». Обе марки обновили минимумы за четыре года.

Накануне американский президент Дональд Трамп нашел позитивные последствия от рекордного падения цен на нефть. По его словам, благодаря этому стоимость бензина снижается.