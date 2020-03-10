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1:49   10 Марта 2020
Весь мир

Обстрелы позиций ЛНА боевиками ПНС Ливии попали на видео

Обстрелы позиций ЛНА боевиками ПНС Ливии попали на видео

Ливийский телеканал «Февраль» опубликовал кадры удара артиллерии по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в Триполи.

На странице телеканала в Twitter опубликован короткий ролик, на котором, как говорится в сообщении, показана работа артиллерии подразделений операции «Вулкан гнева» в Западном военном округе по позициям ЛНА в Триполи.

На кадрах видно, что удар приходится по двору жилого дома. После атаки несколько человек пытаются спастись из здания бегством.

ЛНА продолжает придерживаться перемирия, объявленного ранее. Однако, боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и сирийские наемники, переброшенные Турцией, устраивают провокации и ведут огонь из тяжелых вооружений по позициям ЛНА и жилым районам ливийской столицы.

В понедельник сообщалось, что жертвами обстрела со стороны боевиков и сирийских террористов-наемников ПНС пострадали дома фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя. Незадолго до этого в результате провокаций боевиков ПНС погибли трое мирных жителей.

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Автор: Олег Королев
#ливия #лна

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