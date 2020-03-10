Российские военные отметили снижение числа обстрелов в сирийской провинции Идлиб
Количество обстрелов в сирийской провинции Идлиб регулярно падает после российско-турецких договоренностей. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Он сообщил, что за прошедший день обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
Журавлев заявил, что было о зафиксировано два обстрела в населенных пунктах Айн-Эн-Нуар и Танжара провинции Латакия со стороны позиций группировок «Исламская партия Туркестана»* и «Джебхат ан-Нусра»**.
Глава ЦПВС также заявил, что для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи.
*«Исламская партия Туркестана» — террористическая группировка, запрещенная в России решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года.
**»Джебхат ан-Нусра»» — террористическая группировка, запрещена в РФ решением суда от 29 декабря 2014 года.