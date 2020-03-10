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 Число зараженных новым коронавирусом в Германии достигло 1139

Число зараженных новым коронавирусом в Германии достигло 1139
1:09   10 Марта 2020
Весь мир

Число зараженных новым коронавирусом в Германии достигло 1139

Число зараженных новым коронавирусом в Германии достигло 1139

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1139. Об этом сообщает институт Роберта Коха, ведущий статистику заболеваемости в ФРГ.

Ранее сообщалось о 1112 случаях. Таким образом, с 8.00 до 15.00 по местному времени (10.00 - 17.00 мск) прирост составил 27. Это стало наиболее низкникм показателем за последние пять дней.

Около половины заболевших зарегистрированы в земле Северный Рейн - Вестфалия (484). Более сотни случаев зафиксированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (204), более десяти - в Саксонии (12), в Рейнланд-Пфальце и Гамбурге (по 17), а также Гессене (26), Нижней Саксонии (38) и в Берлине (48). В других регионах число инфицированных не превышает десяти. Не зарегистрировано случаев заражения только в земле Саксония-Анхальт.

В понедельник стало известно о первых летальных исходах при заболевании новым коронавирусом в Германии — скончались пациенты в Эссене и округе Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии,

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Автор: Олег Королев
#коронавирус

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