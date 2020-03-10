Спецпредставитель США по Сирии обсудит в штабе НАТО Идлиб и помощь Турции

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри 10 марта отправится в Брюссель, где встретится с союзниками по НАТО для обсуждения обстановки в сирийском Идлибе и возможности оказания поддержки Турции. Об этом сообщает Госдеп.

Также сообщается, что Джеффри проведет встречи с высокопоставленными представителями Евросоюза, чтобы обсудить и обратиться за помощью в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Сирии, особенно Идлибе, а также призвать к выполнению резолюции 2254 Совета Безопасности ООН по Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у Североатлантического альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии. Столтенберг в ответ лишь пообещал продолжать оказывать поддержку, которую турецкая сторона уже получает, а также напомнил об ответственности Анкары за остановку миграционного потока в Европу, а также за покупку российских ЗРК С-400.