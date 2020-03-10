Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

Американские военные подверглись атаке боевых дронов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство NPR.

Беспилотниками были атакованы две базы, где находятся подразделения Национальной гвардии США из Вирджинии. Они дислоцируются на на газовом месторождении «Коноко» и так называемой «зеленой деревне».

Известно, что одно из нападений произошло 6 марта. Тогда БПЛА скинул на позиции военных США несколько мин..

В результате атаки никто не погиб. Зафиксирован материальный ущерб объекту и одному из транспортных средств военных.

Ранее стало известно, что США нелегально эксплуатируют энергоресурсы Сирии, не имея на то согласия Дамаска. Ранее ФАН публиковал маршрут американских нефтевозов.

Известно, что красть сирийскую нефть Вашингтону помогают курдские боевики и террористы различных группировок. Так, в сентябре 2017 года ФАН сообщал, что США и курдские группировки договорились с террористами о передаче крупного месторождения Табия, где находится завод Conoco.

Ранее Минобороны РФ опубликовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами ИГ*, Вашингтон продолжает выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны..

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ.