Турция несколько дней активно перебрасывает наемников через Тунис в Ливию. Тунисская республика уже более 10 лет распространяет террористическую угрозу на соседние государства, поэтому политолог Владимир Анохин сравнил государство с коронавирусом.

«Тунис уже достаточно давно используется Турцией для переброски сирийских террористов в Ливию, это своего рода тренировочная площадка для джихадистов», — рассказал эксперт по геополитике в беседе с ФАН.

Наемников в поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии направляет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Анохин подчеркнул, что идлибские джихадисты не просто пересекают Тунис по дороге в Ливию, но и проходят специальную подготовку на тунисской территории. Геополитик назвал Тунис рассадником терроризма в Северной Африке, который много лет подряд распространяет в регионе всякую «дрянь».

«Тунис — это такая маленькая страна, которая распространяет терроризм в регионе и сидит при этом тихо. Это такой «коронавирус», о котором никто ничего не знает, но именно оттуда идет вся зараза», — подытожил Анохин.

Несмотря на режим прекращения огня в регионе, «правительство» Файеза Сарраджа продолжает нападения на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) при поддержке Турции. Игнорируя эмбарго ООН, турецкий президент поставляет в Триполи мощнейшее вооружение и наемников, которые не только нарушают режим тишины в Ливии, но и подвергают опасности мирное население столицы. По последним данным, в Триполи на стороне ПНС воюет около 7,5 тысячи завербованных сирийских боевиков.