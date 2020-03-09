«Фонтанка» отрабатывает интересы сына судьи, подозреваемого в убийстве

Школьника из Колпино подозревают в убийстве 14-летнего сверстника. Решением судьи Колпинского районного суда юноша был помещен под домашний арест, хотя, как показывает практика, подозреваемых по особо тяжкому преступлению обычно заключают под стражу. Не исключено, что мера пресечения была выбрана по протекции отца подозреваемого, который также является судьей. Он же может использовать «Фонтанку» в попытке представить сына жертвой стечения обстоятельств.

Обстоятельства дела

Вечером 7 марта в подъезде одного из домов в Колпино было найдено тело 14-летнего ученика с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, смерть наступила в квартире, где зарегистрирован подозреваемый. Жилплощадь принадлежит его отцу, работающим судьей. Подросток застрелил сверстника из принадлежащего родителю ружья, а после перенес тело погибшего на лестничную площадку и покинул место преступления. Юношу искали кинологи и обнаружили утром следующего дня в Пушкине. Как заявил адвокат подозреваемого Артем Баконин, подросток провел ночь в лесу. Он сознался, что выстрелил из ружья в голову сверстнику, затем вынес тело в подъезд и сбежал.

Колпинский районный суд Петербурга постановил поместить подростка под домашний арест до 7 мая 2020 года. «Фонтанка» отметила, что ходатайствовал об этом именно адвокат подозреваемого. Подростка разместили в квартире не по месту регистрации. В объединенной пресс-службе судов сообщили «Интерфаксу», что обвинение подозреваемому пока не предъявили.

Выступающий адвокатом подростка Артем Баконин является младшим братом одного из основателей издания «Фонтанка» Андрея Баконина, использующего в качестве псевдонима фамилию матери – Константинов.

Судебная практика

Подросток является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», нарушение которой может повлечь лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Согласно статье 20 УК РФ, уголовной ответственности за убийство полежит лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Опираясь на статью 97 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, судья выносит решение об избрании меры пресечения для подозреваемого. Одной из таковых является домашний арест. Как показывает практика, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления по статье 105 УК РФ, суд заключает под стражу.

Вполне вероятно, что столь лояльная мера пресечения сознавшемуся в убийстве подростку была применена с учетом возраста, а также исходя из того, каким статусом обладает его отец. Подросток попытался скрыть место преступления, переместив тело убитого на лестничную площадку. Данный факт может указывать на признаки отсутствия у юноши состояния аффекта и осознание своих действий.

Причем тут «Фонтанка»?

Из открытых источников информации следует, что Андрей Дмитриевич Баконин родился в 1963 году в семье инженеров в поселке Приволжском Астраханской области. В 1998 году основал информационно-аналитическое Агентство журналистских расследований (АЖУР), куда входит основанная им «Фонтанка». Из тех же источников известно, что адвокат Артем Баконин также родился в семье инженеров, получил два высших образования в петербургских вузах, и теперь осуществляет защиту граждан в судах.

Андрей Баконин предоставил брату «Фонтанку» в качестве площадки для публикации выгодной для его карьеры информации по делу об убийстве школьника. Артем Баконин в нескольких комментариях изданию попытался представить подозреваемого подростка жертвой стечения обстоятельств, фактически намеренно исказив информацию о юноше. Кроме того, адвокат попытался загладить вину подопечного, рассказав о материальной помощи, которая будет предоставлена семье погибшего.

«Прежде всего, выражаем соболезнования семье погибшего. Произошла страшная трагедия. Мы будем оказывать всяческое содействие, начиная от похорон и дальше», — заявил Баконин.

«Фонтанка» также привела слова матери подозреваемого, которая сообщила, что ее сын находился в «хороших отношениях» с погибшим, а патрон в ружье «оказался случайно». Очевидно, что петербургское издание активно оправдывает подозреваемого в убийстве подростка, заинтересован в котором его отец-судья, для чего использует административный ресурс. Вполне вероятно, что коррумпированный служитель закона использовал для этого знакомых журналистов, поскольку представить жертвой подозреваемого в убийстве подростка пытается не только «Фонтанка» Баконина, но и ряд других петербургских СМИ.