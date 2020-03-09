Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

Два случая смерти от коронавируса зафиксировали в Германии, сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти.

Один из погибших проживал в округе Хайнсберг. Это один из центров эпидемии в ФРГ. Еще один человек погиб от коронавируса в городе Эссен.

Число зараженных новым типом пневмонии в Германии превысило тысячу человек. Больше всего заболевших — 515 человек — зафиксировали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщал, что у 80 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме и практически без симптомов.

2 марта министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за коронавируса. Канцлер с пониманием отнеслась к ситуации, оба рассмеялись.