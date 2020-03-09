Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Фонтанка» отрабатывает интересы сына судьи, подозреваемого в убийстве

«Фонтанка» отрабатывает интересы сына судьи, подозреваемого в убийстве

 Убийцы и террористы: публикация расшифровок переговоров ставит точку в деле «Сети»*

Убийцы и террористы: публикация расшифровок переговоров ставит точку в деле «Сети»*
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

 Трамп обвинил Россию в падении рынка

Трамп обвинил Россию в падении рынка
«Фонтанка» отрабатывает интересы сына судьи, подозреваемого в убийстве

«Фонтанка» отрабатывает интересы сына судьи, подозреваемого в убийстве

 Убийцы и террористы: публикация расшифровок переговоров ставит точку в деле «Сети»*

Убийцы и террористы: публикация расшифровок переговоров ставит точку в деле «Сети»*
Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

 Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ
Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

 Трамп обвинил Россию в падении рынка

Трамп обвинил Россию в падении рынка
20:02   9 Марта 2020
Весь мир

Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

Первые два пациента скончались от коронавируса в Германии

Два случая смерти от коронавируса зафиксировали в Германии, сообщило издание Bild со ссылкой на местные власти.

Один из погибших проживал в округе Хайнсберг. Это один из центров эпидемии в ФРГ. Еще один человек погиб от коронавируса в городе Эссен.

Число зараженных  новым типом пневмонии в Германии превысило тысячу человек. Больше всего заболевших — 515 человек — зафиксировали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщал, что у 80 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме и практически без симптомов.

2 марта министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за коронавируса. Канцлер с пониманием отнеслась к ситуации, оба рассмеялись.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#германия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...