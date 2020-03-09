Убийцы и террористы: публикация расшифровок переговоров ставит точку в деле «Сети»*

Публикация телефонных переговоров между участниками террористической организации «Сеть»* журналистами RT ставит точку в спорах о причастности фигурантов к созданию террористической организации. Называть «политзаключенными» людей, которые торговали наркотиками, убивали людей и планировали ради озорства и испытаний взрывать бомбы – сомнительное и бесчестное занятие, являющееся оправданием терроризма.

«Сеть» в либеральных СМИ

Пензенское дело (оно же «дело Сети»*) с подачи оппозиционного сообщества стало самым спорным за последние годы. Либеральные СМИ раздули истерию, основанную на том, что государственные органы якобы незаконно получили показания из фигурантов дела, вынудив признаться в создании террористического сообщества. Жители Пензы и Петербурга – обычные студенты и работяги, которые придерживались анархических взглядов, играли в страйкбол и занимались спортом. Терактов они не совершали, а значит не террористы.

Правозащитная организация «Мемориала» (НКО признана иноагентом) занесла «сетевиков» в перечень политзаключенных, которых государство якобы репрессирует за их взгляды и несогласие с внешней и внутренней политикой властей. «Легким росчерком пера» журналисты «Медиазоны», «Новой Газеты», «Медузы» и правозащитники сделали Виктора Филинкова, Андрея Чернова, Илью Шакурского, Игоря Шишкина, Юлия Бояршинова, Кулькова Михаила, Куксова Василия, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева «жертвами режима». Более того, к защите фигурантов привлекли общественность, врачей, студенческое сообщество, ученых, музыкантов. Это не помогло, 10 февраля арестованных фигурантов осудили на отбывание наказания в местах лишения свободы.

Спецкорреспондент «Новой Газеты» Ян Шенкман после оглашения приговора 10 февраля подготовил материал, в котором «пригрозил», что сотрудники ФСБ, считающие себя победителями, еще будут осуждены. По словам спецкора, приговор – это начало сопротивления.

При этом само противодействие будет подпольным, финансирование осужденных радикалов никуда не денется.

«Появился фронт сопротивления, состоящий из людей разных политических убеждений, разных возрастов, общее у них только одно — они активно реагируют на каждую несправедливость властей», — написал Шенкман.

И, может быть, «либеральный праздник» засвидетельствования несправедливости продолжался, если бы не публикация признаний тех, кто находился в контакте с фигурантами «Сети»* в Пензе и обнародования некоторых материалов, ставших доказательством по уголовному делу. Шокирующие откровения полностью развенчали «образ жертв».

Наркоторговцы, убийцы, террористы

Первый серьезный репутационный удар по «Сети»* нанесла «Медуза», опубликовав 21 февраля расследование со ссылкой на источники и людей, знакомых с фигурантами. Материл СМИ вскрыл множество фактов, касающихся взаимоотношений осужденных. В том числе стало известно, что «сетевики» могли быть причастны к наркоторговле и убийству двух своих знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Хотели журналисты или нет, но их статья также охарактеризовала фигурантов пензенского дела, как террористов. 3-го марта вышла вторая статья «Медузы», в которой Андрей Полтавец, участник «Сети», сбежавший за границу, признался в убийстве Дорофеева и рассказал, как вообще планировалось убийство двоих россиян.

Реакция на обе статьи была острой. Либеральная общественность не поверила в написанное и обвинила «Медузу» в работе на ФСБ и «сливе» дела «Сети»*. Адвокаты, родственники и журналисты поспешили заверить, что вся информация – «ложь, провокация и вообще ничего не доказывает и не меняет». СМИ подорвало доверие ко всем тем, кто долгое время выставлял фигурантов «политзаключенными».

Однако точку в этом деле поставило издание Russia Today, опубликовав 8 марта расшифровки аудиозаписей телефонных разговоров членов террористического сообщества «Сеть», вошедших в материалы уголовного дела. Записи сделаны задолго до возбуждения дела. На них отчетливо обозначено, чем на самом деле планировали заниматься «сетевики» и зачем им нужен был «страйкбол». У RT расшифровка цензурированная. Сами аудиозаписи переговоров выложены в Telegram-канале «Опер слил». По данным авторов канала, записи – это результат ОРМ по прослушке телефонных переговоров (ПТП). То есть мнение «защитников», что аудио являются провокацией – несостоятельны.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.