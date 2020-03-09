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18:02   9 Марта 2020
Россия

Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

Бесплатную государственную программу по профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации для женщин, находящихся в декретном отпуске, запустили в Подмосковье.

Многие молодые мамы испытывают сильный стресс, возвращаясь на работу после длительного декретного отпуска. Чтобы облегчить социализацию вышедшим из отпуска по уходу за ребенком женщинам, власти Подмосковья помогут женщинам освежить или приобрести новые навыки в ближайшем центре занятости.

«Пользуются спросом такие профессии, специальности, как бухгалтер, специалист кадровой службы, мастер ногтевого сервиса», — сообщила и.о. заместителя директора Центра занятости населения Анна Логовская.

Единственным условием для участия в программе является постоянное место жительства в Подмосковье. Молодой маме нужно лишь прийти в центр занятости с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, выпиской из приказа о декретном отпуске или выпиской из трудовой книжки о последнем месте работы, а также документы об образовании.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #подмосковье #общество #декретный отпуск

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