Россия оцифрует мигрантов

Почему так много граждан СНГ стремятся переехать в Россию — дело в деньгах? Зачем в продажи берут в основном киргизов? И за что жители Бишкека любят Казахстан, — разбирался корреспондент «Политики Сегодня».

Новый курс на тотальный контроль

Вопрос о реформах в миграционной политике звучит уже давно. И вот новое направление было озвучено в документе со длинным названием «Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы». Теперь заниматься проблемами миграции будут на самом высоком уровне: адресаты перечня — правительство, МВД, МИД, ФСБ, Минюст и администрация президента РФ.

Чтобы усилить контроль над прибывающими в РФ мигрантами — было принято решение перевести все данные в «цифру». Сейчас получить даже загранпаспорт для россиянина проще, чем мигранту отправить письмо о пересечении границы. Таджики и киргизы, не имеющие гражданства РФ, должны отправлять «ценным письмом» по почте уведомление о прибытии. Ну или не отправлять.

В рамках новой программы будет создана единая база: аналог Госуслуг - только для мигрантов. «Новоприбывшим» выдадут специальные идентификационные карты с чипом. Традиционная мигрантская практика – выдворение из РФ за нарушения или даже преступления и получение в родном селе паспорта с новыми данными, больше работать не будет. «Единую информационную миграционную платформу» обмануть будет трудно.

Временного проживания в РФ больше не будет

Практика разрешений на временное проживание уйдет в прошлое. Вместо этого у мигрантов появится статус вида на жительство. Он позволит в перспективе претендовать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке.

По мнению президента фонда развития «Институт Евразийских исследований» Валерия Турсунова, такие нововведения вызовут еще больший «интерес» к России у мигрантов. И соответственно увеличит их поток в РФ из стран СНГ.

«Само по себе дело хорошее, во всяком случае облегчит им [мигрантам] жизнь. Если взять, например, азиатские страны: Киргизию, которая входит в ЕАС и те, которые не входят и посмотреть их условия для мигрантов, приезжающих на заработки в РФ. Для киргизов в России не требуется разрешение на работу, в отличие от узбеков или таджиков», — рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» Турсунов.

Если не Москва – то Новосибирск, если не Россия – то Казахстан

Еще одна проблема помимо законного трудоустройства – место миграции. Москву, как отметил Турсунов, граждане СНГ выбирают из-за большого количества рабочих мест и высокой заработной платы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы они мигрировали не только в Москву. Это не хорошо», — улыбнулся Турсунов.

В целом по России — с рабочими местами и зарплатой — другая обстановка. Однако и в Сибири рады мигрантам. Неплохо с этой точки зрения чувствуют себя казахи и киргизы и Новосибирске.

«Там большие киргизская, казахская и узбекская диаспоры. Новосибирск, как и Екатеринбург — два крупных центра. Там существуют возможности, чтобы найти работу. Финансовые проблемы получше, чем в других регионах», — уверен собеседник агентства.

Другой вопрос — почему эмигранты выбирают Россию в качестве страны для заработков. Дело в советском менталитете. Старшее поколение, впрочем, как и большинство мигрантов, еще застали времена СССР.

«То поколение, которое сейчас ездит – мы жили в одной стране. Им более понятны киргизы, чем китайцы. Или узбеки, или таджики. Потому что мы были одной страной – СССР. Они [мигранты] выбирают, где с языком попроще, потому что старшее поколение все русскоговорящее. Даже в Китае в советские времена знали русский. Им удобнее и комфортнее ехать к нам, чем в любую другую страну», — считает Турсунов.

Однако едут еще в Казахстан. Там широко представлена таджикская и киргизская диаспоры. Дело снова в высокой ставке на работе и более развитой экономике. Но есть кадровый голод.

Устраиваются на работы мигранты, исходя из особенностей менталитета. В торговле работают киргизы, потому что они лучше всего знают русский язык. Кстати, они более улыбчивые, приветливые, чем, например, таджики, которым привычнее работать в аграрном секторе или в строительном деле. А дороги лучше всего укладывают армяне.

«Единственные, кто к нам не ездят – это Туркменистан. У нас с ними визовый режим», — заключил Турсунов.

По данным ФМС, за январь 2020 года более миллиона граждан и лиц без гражданства встали на миграционный учет. Это сопоставимо с населением Волгограда. Сколько мигрантов находятся в нашей стране нелегально – вопрос.

Согласно подсчетам статистической службы МВД, на 2018 год, в нашей стране находятся более, чем 10 миллионов иностранцев, что почти в два раза больше, чем пять лет назад. В основном это граждане стран СНГ.