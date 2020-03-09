Прибалтика не заслужила привилегию отвечать за транзит продукции РФ

Решение Москвы отказаться от Прибалтики как транзитера российской продукции, является полностью оправданным, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Аналитик выразил мнение, что странам Балтии следовало бы изменить свой подход к позиционированию России. Будучи в составе Советского Союза, эти республики получили мощнейшее экономическое развития. В Латвии, Литве и Эстонии были созданы отличные условия жизни и труда. Не зря все жители СССР воспринимали Прибалтику как советскую «заграницу».

Однако после распада СССР Прибалтика уничтожила практически все наследие, которое ей досталось от переставшей существовать державы. В своем стремлении приблизиться к Западу республики отказались от имевшегося производственного потенциала, а также взяли политический курс на конфронтацию с РФ.

В то же время Россия имеет свои выходы к Балтийскому морю. И с учетом геополитической конъюнктуры было бы нелогично «кормить недружественные страны и поощрять их торговлю», отмечает Колташов. По этой причине Москва в своих действиях руководствуется новыми правилами мировой торговли. А они, по мнению специалиста, сводятся к тому, что не нужно оказывать поддержу тем, кто «пытается тебе навредить».

«Не нужно давать им никаких преимуществ, таких привилегий как быть российским транзитером. Это привилегия, поскольку это транзит российских товаров, евразийских товаров», – подчеркнул Колташов, добавив, что Прибалтика не заслужила внимания РФ.

В современном мире именно таким образом и будут выстраиваться торговые отношения. И у маленьких государств будет выбор – либо придерживаться курса крупных игроков, либо полностью принимать издержки, связанные с собственным поведением. Судя по всему, Прибалтика избрала второй путь, добавил специалист.

Ранее депутат Александр Чепа выразил мнение, что Прибалтика становится жертвой политики США. По его словам, Вашингтон настраивает Литву, Латвию и Эстонию против России, из-за чего страдают экономики этих стран.