Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего, поэтапно», — сказал Мосеев.

Причиной обвала цен на нефть послужила вспышка коронавируса. Россия и Саудовская Аравия не смогли договорится о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Из-за этого сделка, заключенная в конце 2016 года, утрачивает силу. С 1 апреля страны смогут увеличить нефтедобычу, которая ранее контролировалась правилами ОПЕК.