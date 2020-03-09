Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

 Россия оцифрует мигрантов

Россия оцифрует мигрантов
Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

 Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля
Трамп обвинил Россию в падении рынка

Трамп обвинил Россию в падении рынка

 Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах
Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

Молодые мамы Подмосковья смогут бесплатно освежить или приобрести новые навыки

 Россия оцифрует мигрантов

Россия оцифрует мигрантов
Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

 Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля
Трамп обвинил Россию в падении рынка

Трамп обвинил Россию в падении рынка

 Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах
17:08   9 Марта 2020
Россия

Малькевич анонсировал книгу об информационных атаках против России

Малькевич анонсировал книгу об информационных атаках против России

Судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing стартовал в Нидерландах, в охраняемом судебном комплексе Схипхол. Расследование ситуации с крушением лайнера станет одной из глав книги об информационных атаках на Россию, написал в Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Против нашей страны идёт информационная война. Как минимум шесть последних лет. И катастрофа Боинга – это одна из глав пока ещё не написанной книги об этой войне. Я считаю, что пришло время эту книгу написать», — заявил общественник.

За день до начала суда Малькевич уже высказывал свою позицию на общественных слушаниях в Амстердаме. По его словам, в книге будет шесть глав. Каждая из них расскажет об одной крупной информационной провокации против России. Член ОП отметил, что помимо крушения малайзийского Boeing читатели узнают правду про дело Скрипалей, допинг российских спортсменов и «вмешательство» в выборы президента США.

«Считайте это анонсом большого проекта, которым займётся Фонд защиты национальных ценностей», — добавил Малькевич.

ФЗНЦ представят текст в Берлине, Амстердаме, Москве и в любом городе, где его готовы будут выслушать.

Лайнер Boeing 777–200ER малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#суд #россия #крушение #нидерланды #амстердам

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...