Малькевич анонсировал книгу об информационных атаках против России

Судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing стартовал в Нидерландах, в охраняемом судебном комплексе Схипхол. Расследование ситуации с крушением лайнера станет одной из глав книги об информационных атаках на Россию, написал в Telegram-канале глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Против нашей страны идёт информационная война. Как минимум шесть последних лет. И катастрофа Боинга – это одна из глав пока ещё не написанной книги об этой войне. Я считаю, что пришло время эту книгу написать», — заявил общественник.

За день до начала суда Малькевич уже высказывал свою позицию на общественных слушаниях в Амстердаме. По его словам, в книге будет шесть глав. Каждая из них расскажет об одной крупной информационной провокации против России. Член ОП отметил, что помимо крушения малайзийского Boeing читатели узнают правду про дело Скрипалей, допинг российских спортсменов и «вмешательство» в выборы президента США.

«Считайте это анонсом большого проекта, которым займётся Фонд защиты национальных ценностей», — добавил Малькевич.

ФЗНЦ представят текст в Берлине, Амстердаме, Москве и в любом городе, где его готовы будут выслушать.

Лайнер Boeing 777–200ER малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета он был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.