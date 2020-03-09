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16:57   9 Марта 2020
Россия

Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 20

Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 20

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве. Двое пациентов болеют в легкой форме, одна пациентка находится в состоянии средней тяжести.

«Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу № 1, один  — в больничный комплекс в Коммунарке», — заявили в штабе.

8 марта оперштаб заявил о трех новых случая заболевания коронавирусом в Московской, Белгородской и Калининградской областях России, все зараженные недавно посещали Италию. В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала панику на фоне коронавируса в РФ «абсолютно раздутой историей», в то время как российские специалисты успешно сдерживают распространение нового типа пневмонии в стране.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #коронавирус

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