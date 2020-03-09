Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре
Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

 Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре
Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

 Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
16:43   9 Марта 2020
Россия

Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Предложенные российским президентом Владимиром Путиным поправки к Основному закону становятся особенно актуальными в условиях экономической нестабильности, заявил сопредседатель рабгруппы по поправкам к Конституции Андрей Клишас.

«Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми», — отметил Клишас.

Среди прочего, Путин предложил закрепить в Конституции МРОТ равный или больше размера прожиточного минимума и индексацию пенсий.

9 марта курс доллара на международном рынке Форекс превысил отметку в 75 рублей, а евро перескочил уровень 85 рублей. Валютный провал был обусловлен резким, почти на тридцать процентов падением нефтяных котировок после того, как Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки: к утру 9 марта баррель нефти Брент оценивался ниже 32 долларов, отечественная Юралс — около 30 долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#конституция #рубль #клишас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...