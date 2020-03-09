Клишас заявил, что Конституция защитит россиян в непростых экономических условиях

Предложенные российским президентом Владимиром Путиным поправки к Основному закону становятся особенно актуальными в условиях экономической нестабильности, заявил сопредседатель рабгруппы по поправкам к Конституции Андрей Клишас.

«Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми», — отметил Клишас.

Среди прочего, Путин предложил закрепить в Конституции МРОТ равный или больше размера прожиточного минимума и индексацию пенсий.

9 марта курс доллара на международном рынке Форекс превысил отметку в 75 рублей, а евро перескочил уровень 85 рублей. Валютный провал был обусловлен резким, почти на тридцать процентов падением нефтяных котировок после того, как Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки: к утру 9 марта баррель нефти Брент оценивался ниже 32 долларов, отечественная Юралс — около 30 долларов.