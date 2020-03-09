Эксперты призывают не паниковать из-за переполоха на мировом рынке

Россия и Саудовская Аравия не смогли договорится о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Из-за этого сделка, заключенная в конце 2016 года, утрачивает силу. С 1 апреля страны смогут увеличить нефтедобычу, которая ранее контролировалась правилами ОПЕК.

Причины

Причиной обвала цен на нефть послужила вспышка коронавируса. Аэропорты начали отменять рейсы, спрос на билеты снизился. Вирус повлиял на общественную жизнь и работу предприятий, в частности сделал невостребованным в прежних объемах топливо для самолетов.

Крупнейшие державы попытались решить проблему на саммите ОПЕК в Вене, договориться о дополнительном снижении добычи нефти ради поддержания ценового баланса на мировом рынке. Увы, министры стран-участников не нашли общий язык. Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев счел соглашение ОПЕК бессмысленным и объяснил, что США пытаются поставить Россию в невыгодное положение.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи. <…> Даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это — мазохизм», — заявил Леонтьев.

Последствия

Главным следствием неудачных переговоров в ОПЕК+ стало обрушение цен на нефть. Стоимость североморской нефти Brent упала более чем на 27 процентов – 32 доллара США за баррель. Нефть WTI – ниже 30 долларов за баррель. Агентство Bloomberg сообщает, что это крупнейший обвал нефтяного рынка с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

На фоне этого на мировом рынке взлетели курсы европейской и американской валют. По данным Центробанка (на 15:00 9 марта 2020 года), доллар США стоит 67 рублей, евро – почти 76 рублей. На международном рынке валют Forex курс рубля снизился до 74,84 за доллар и 85,45 за евро. Финансовые эксперты прогнозируют в дальнейшем снижение курса до 90 рублей за доллар, если страны все же не придут к единому мнению по ОПЕК+.

На Лондонской бирже упали акции российских компаний. «Роснефть» потеряла 23,54 процента, «Газпром» — 24,82 процента, а акции «Новатэк» упали на 33,6 процента.

Российский ответ

По итогам повышения курса Банк России решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Прогнозы по стоимости рубля дать трудно пока Центробанк не начнет работу после выходных дней.

Минфин анонсировал паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) из-за резких колебаний курсов валют. Решения о заимствованиях будут приниматься с учетом рыночной ситуации.

Независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что последствия падения нефтяных котировок были очевидны.

«Специалисты, которые отслеживают финансовые рынки, еще в конце прошлой недели все понимали. В пятницу (6 марта) сделка не состоялась, плюс ко всему Саудовская Аравия заявила, что увеличит объемы добычи нефти. Было ясно, что рынок нефти на эти события отреагирует крайне негативно. Ничего шокирующего не произошло, паниковать не стоит», — заверил эксперт.

В Минфине поводов для паники тоже не видят. В ведомстве заверили, что если цены на нефть упадут до 25 долларов, то накопленных средств Фонда национального благосостояния хватит на 6–10 лет. Сейчас их объем оценивается в 10 триллионов рублей.

Ситуация на нефтяном рынке больше напоминает «торг», считает Шабанов.

«Торгуются о том, кто сколько должен добывать нефти. Никто не хочет добывать меньше, все хотят зарабатывать больше. <…> Очень сложно пока давать прогнозы, все будет сильно зависеть от договоренностей между странами», — добавил аналитик.

Информации о том, состоится ли новый раунд переговоров, пока нет. В дальнейшем, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, Россия может продолжить переговоры с ОПЕК. Эксперты считают, что сейчас нет поводов для паники – ситуация будет налаживаться, а курс рубля может вернуться к состоянию на январь этого года.

Президент Фонда экономических исследований, экономист Михаил Хазин прокомментировал переполох на мировом финансовом рынке со сдержанным оптимизмом. По его словам, уже в скором времени можно ждать улучшения ситуации.

«Положение улучшилось бы еще сегодня, но проблема в том, что у нас выходной. На обычных жителях России эта ситуация никак не отразится», — заключил экономист.

В прошлом году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти. Несмотря на ограничение добычи от ОПЕК, страна вышла на уровень добычи больше чем в 11 миллионов баррелей в сутки.

Крупнейшие нефтяные месторождения в стране – Самотлорское и Приобское месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, а также Ромашкинское месторождение Волго-Уральской провинции.