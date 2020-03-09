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16:15   9 Марта 2020
Россия

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре

Способы уберечь деньги на картах от мошенников назвали в Роспотребнадзоре

В ведомстве рассказали, что чаще всего мошенники собирают данные карт, которые люди сами публикуют в интернете, либо воруют деньги с помощью фейковых мобильных приложений и сайтов интернет-магазинов.

Чтобы обезопасить свои электронные сбережения, Роспотребнадзор советует запомнить трехзначный код на обороте пластиковой карты, а затем стереть его. Кроме того, специалисты рекомендуют завести дополнительную карту и использовать ее для покупок в интернете. В ведомстве советуют Непосредственно перед покупкой переводить средства на дополнительную карту и расплачиваться ей.

Кроме того, специалисты призывают внимательно изучать адресную сроку сайта, которому вы собираетесь доверить данные своей карты и не преходить по подозрительным ссылкам. Данные карты, как и пароли от ваших аккаунтов, лучше не сохранять в браузере, а каждый раз вводить вручную.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что даже в случае, если мошенника найдут, деньги, возможно, вернуть уже не получится, поэтому в ведомстве призвали россиян быть внимательнее к своим персональным данным.

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Автор: Алина Бранцевич
#роспотребнадзор #мошенничество #карты #злоумышленники

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