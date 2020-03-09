Внук дезертира Гозман не намерен исполнять законы России при принятии поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России может привнести в основной закон страны ряд существенных изменений. Например, в случае принятия поправок будут расширены полномочия парламента и ужесточены требования к кандидатам в президенты России.

Но российскую либеральную оппозицию интересуют так называемые «косметические» поправки – изменения, которые не отразятся на правовом поле страны, но свяжут воедино все исторические этапы развития в России. Так, предлагается конституционно закрепить Россию правопреемницей СССР, а русский народ указать как государствообразующий, при этом не наделяя его в связи с этим какими-либо привилегиями. Но больше всего либерального негатива льется на инициативу упомянуть Бога. Речь идет об одном единственном предложении, которое также носит «косметический» характер и должно лишь подчеркнуть уникальный исторический путь страны.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — гласит поправка.

Кому Бог, а кому Иуда

Но представители российской несистемной оппозиции принялись трактовать текст на свой лад, фантазируя, что будто бы в России будет конституционно закреплена единая религия, о чем, конечно же, нигде не говорится. Журналист Виктор Шендерович поспешил примерить поправки сразу на себя.

Его коллега Кирилл Рогов искажает текст поправок открыто, даже не пытаясь замаскировать под шутку, как это сделал Шендерович.

Но дальше всех пошел близкий друг Рогова известный публицист Леонид Гозман. Он заявил, что в случае появления в Конституции России упоминания о Боге он больше не сможет подчиняться основному закону страны. Обосновывает свои слова Гозман тем, что его предки были атеистами и веру в Бога ему не передавали.

Заявление Гозмана выглядит абсурдно на фоне того, что, по информации известного блогера и журналиста Бориса Рожина, дед оппозиционера Аарон Гозман был расстрелян в 1942 году за дезертирство. Вероятно, такие «ценности», как трусость и предательство Гозману ближе, так может Иуду упомянуть в поправках? Может именно эти привитые Гозману «идеалы» заставляют его ежегодно в канун Дня Победы впадать историческую истерию и пытаться смешать великий подвиг советского народа с грязью?

Еще не забыт инцидент, когда он лихо поставил в один ряд офицеров контрразведки СМЕРШ и нацистских преступников из подразделений СС. Тех самых офицеров, благодаря которым родился сам Гозман и выжили его предки, которые не передали ему веру в Бога и, судя по всему, совесть.

Что интересно, среди поправок в конституцию значится и защита российской истории, в том числе и в период Второй мировой войны. Однако по этому поводу Гозман пока не высказался, вероятно, приберег мнение к 9 Мая.

«Отсталая» Европа

Но предательством истории своей страны Гозман не ограничивается, рассуждая о новых поправках оппозиционер с легкостью предает собственные идеалы. Как и все либералы он практически во всех вопросах ориентируется на Запад. Вот только на Западе по какой-то удивительной причине нет проблем с упоминанием Бога в основном законе страны.

Конституция Германии начинается со слов «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, воодушевленный стремлением сохранить свое национальное и государственное единство…». Преамбула Конституции Швейцарии начинается еще более уверенно: «Во имя Всемогущего Бога». «Во имя Святой, Единосущной и Неразделенной Троицы», - гласит конституция Греции.

Подобные слова можно встретить в конституциях и других европейских стран, обладающих глубокой историей, но можно ли усомниться в их светском устройстве? Конечно же нет. Отказываются ли немецкие, швейцарские или греческие атеисты исполнять Конституцию своей страны лишь на том основании, что там сказано о Боге? На этот вопрос ответ также будет отрицательный.

Забыть, извратить и разрушить

И лишь российских либералов коробит от любых намеков на историю собственной страны, будь это православный период Российской империи, будь это атеистический период СССР. На примере Гозмана отлично видно, что причина возмущения оппозиции предложенными поправками вовсе не в религии, и не в политическом устройстве страны. Она стремится очернить и извратить любые исторические вехи России, которые объединяют российский народ. Ведь именно общая история является фундаментом, соединившим в единое российское государство народы самых разных культур и вероисповеданий.

Только уничтожив этот фундамент и разделив Россию, либеральная оппозиция может надеяться на приход к власти. Этот деструктивный процесс был наглядно продемонстрирован на примере распада СССР. Сегодня в бывших советских республиках выдумываются собственные религии, переписывается собственная история, а на улицах городов чувствуют не ветеранов Красной Армии, а преступников из СС, форма которых так понравилась Гозману.