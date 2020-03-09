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15:56   9 Марта 2020
Россия

Иран ведет переговоры о новом соглашении по нефти, чтобы стабилизировать цены на сырье

Иран ведет переговоры о новом соглашении по нефти, чтобы стабилизировать цены на сырье

Ирак проводит переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы достичь новое соглашение, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть.

Резкое падение цен на нефть произошло после того, как Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки. Официальный представитель миннефти страны Асем Джихад заявил, что Ираку «неразумно» поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как это приведет к дальнейшему падению цен на нее.

«Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям», — официальный представитель миннефти страны Асем Джихад РИА Новости.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллионов баррелей в сутки.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #ирак #нефть

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