Малькевич назвал «акцию в Гааге» ярким эпизодом информационной войны против РФ

Российские СМИ опубликовали статьи о некой «акции в Гааге», где родственники погибших якобы принесли 298 белых стульев к зданию российского консульства. Журналист и телеведущий Александр Малькевич считает эту информацию антироссийским фейком.

«Ребята, я был в Гааге — и помимо меня еще тьма людей! И никто никакой акции не видел!» — рассказал Малькевич в беседе с ФАН.

Журналист пояснил, что на фото изображены несколько рядов белых стульев на лужайке, однако на изображении не видно, стояли ли стулья действительно у здания посольства. Поэтому, убежден Малькевич, выдавать эту инсталляцию за акцию против России — некорректно.

«То есть достаточно просто опубликовать фото каких-то стульев в соцсетях — и писать все, что угодно! Например: "Возмущенные люди собрались у Кремля". То есть теперь получается, что уже даже не нужно показывать, что акция проходит именно рядом с посольством», — возмутился собеседник издания.

Малькевич выразил искреннее сожаление о том, что отечественные СМИ распространяют антироссийские провокации и «ведутся» на такую непроверенную информацию. Директор Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ) не верит, что родственники погибших людей могли выразить свой протест именно таким странным способом. По мнению Малькевича, характер акции говорит о том, что она была организована из некого единого центра. Глава ФНЗЦ с сожалением отметил, что российские журналисты абсолютно игнорируют нежизнеспособную версию катастрофы Нидерландов, зато охотно пишут про «выставленные непонятно где стулья». Малькевич назвал эту «акцию» ярким эпизодом информационной войны против РФ.

Суд по делу о катастрофе в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах 8 марта. Примерно через 2 часа и 49 минут после взлета лайнер был поврежден ракетой и потерпел крушение. Все 298 человек на борту погибли.