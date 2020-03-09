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15:23   9 Марта 2020
Россия

Аксаков заявил, что у РФ есть «подушка безопасности» для поддержания финансовой системы

Аксаков заявил, что у РФ есть «подушка безопасности» для поддержания финансовой системы

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей, а евро достиг 85 рублей. Однако у РФ есть «подушка безопасности» для поддержания устойчивости финансовой системы страны, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Только в Фонде национального благосостояния накоплено около восьми триллионов рублей, а средства в международных резервах Центробанка превысили 570 миллиардов долларов», — пояснил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Резкое падение рубля произошло после того, как Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки. Эксперт считает, что изменения валютного курса и цены на нефть могут скорректировать внутреннюю экономическую ситуацию.

«Совершенно определенно выигрывают экспортеры. Падение сырьевых котировок будет в значительной степени компенсировано ростом цен на доллар, соответственно увеличивая рублевые доходы», — рассказал Аксаков.

Эксперт признал, что зависимость от внешних закупок пока еще ощутима в РФ, однако не так сильно, как пять лет назад. Кроме того, Аксаков уверен, что в сложившейся ситуации вырастет конкурентоспособность отечественных товаров и продукции на внешних рынках.

«Но, с другой стороны, появится мощный стимул, чтобы интенсифицировать импортозамещение, развивая отечественные технологии и наращивая производство отечественных деталей», — считает эксперт.

Аксаков заверил, что россияне не увидят ощутимого роста цен на импортные товары благодаря политике импортозамещения. Кроме того, рост цен сдерживается низким уровнем доходов населения, заключил эксперт.

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Автор: Алина Бранцевич

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