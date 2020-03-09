Бредихин призвал блокировать все соцсети, не имеющие серверов на территории РФ

Компании Facebook грозит штраф в несколько миллионов долларов за нарушение закона Австралии. Политолог Антон Бредихин уверен, что если даже австралийцы жалуются на компанию, то о безопасности пользователей в других странах не может идти и речи.

«Австралия — это все равно часть Великобритании. Королева одна и управление одно, и, казалось бы, все должно быть едино и благополучно, но нет», — пояснил эксперт в беседе с IReactor.

Бредихин уверен, что соцсеть давно собрала личные данные всех россиян и теперь они находятся под угрозой.

«России нужно ввести блокировку всех социальных сетей, не имеющих баз данных пользователей и серверов на территории Российской Федерации», — резюмировал он.

Социальная сеть Facebook не в первый раз стала фигурантом скандалов из-за утечки данных. В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter официальный запрос с требованием предоставить отчет о локализации базы данных российских пользователей. Ответа российское ведомство не получило. В дальнейшем в отношении иностранных компаний было заведено административное производство. В январе суд обязал компанию Facebook выплатить 550 миллионов долларов жителям штата Иллинойс, которые обвинили соцсеть в незаконном сборе биометрических данных пользователей. В феврале Мировой суд в Москве обязал соцсети Facebook и Twitter выплатить по четыре миллиона рублей в течение 60 дней за нарушение закона РФ.