В России разрешат двойное гражданство для русскоязычных иностранцев

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии «Политике Сегодня» анонсировал проект федерального закона, который разрешит иностранцам получить российский паспорт в особом порядке. При этом, они смогут сохранить гражданство родной страны.

«На следующей неделе в наш комитет поступит, по поручению президента, проект федерального закона, который разрешает нашим соотечественникам и, в принципе, любому гражданину, которые имеют огромное желание жить и работать в России, получать гражданство в РФ, при этом, не отказываясь от гражданство той страны, в которой они проживают. <…> Раньше у нас законодательство – это запрещало», — сообщил собеседник агентства.

Принять законопроект, как подчеркивает Водолацкий, необходимо не только в связи с желанием иностранцев работать в РФ, но и ради укрепления культурных связей. Так, Госдума уже работает над устранением бюрократических преград для русскоязычных граждан Белорусии. Еще в 2018 году МВД РФ предложило отменить собеседование на русском языке для белорусов и украинцев в рамках упрощенной процедуры получения гражданства РФ.

По словам Водолацкого, дальнейшая корректировка законодательства для привлечения потенциальных российских граждан — всего лишь вопрос времени.

«Цепочка новых законопроектов нацелена на то, чтобы привлечь приток квалифицированных специалистов, в том числе русскоязычных, которые сегодня проживают в других странах. Предложения, которые поступают от президента будут оперативно рассмотрены и приняты в полном объеме в течение этого года», — заключил парламентарий.

В прошлом году российское гражданство получили полмиллиона человек. По данным МВД, это в 2,5 раза больше, чем ежегодный показатель за последние 10 лет.