Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.

В обвинительном заключении по делу указаны четыре фигуранта, против которых национальная прокуратура Нидерландов ранее официально выдвинула обвинения россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Никто из подозреваемых не будет присутствовать на суде.

Представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме будет глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. 8 марта он выступил на общественных слушаниях в Амстердаме, посвящённых рейсу МН17. Малькевич подчеркнул, что Запад не допустил РФ к расследованию и требует от страны только признания вины, несмотря на отсутствие доказательств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона со скепсисом относится к заявлению голландского журналиста о том, что разведка Нидерландов не обнаружила ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing. Кроме того, Кремль не ожидает справедливого решения суда по делу рейса МН17.