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12:57   9 Марта 2020
Общество

Корнилов назвал возможный ответ России на водную блокаду Крыма

Корнилов назвал возможный ответ России на водную блокаду Крыма

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что киевские власти решили использовать воду из Днепра, ранее поступавшую в Крым, как инструмент для политического торга. При этом на Украине этого никто и не скрывает, совершенно забывая, что подобная риторика является нарушением положения ООН. Международная организация ранее уже установила знак равенства между правом на доступ к воде и природными правами человека.

«А представьте, в районе Смоленска перекроем Днепр и пустим в обход Украины? Вы знаете, какая реакция сразу начнется? А нас за что?!» – задается вопросом Корнилов.

История помнит схожие примеры. В 60-х годах прошлого века арабская лига решила оставить без воды Израиль, пустив ее в обход еврейского государства. На эти цели были выделены деньги, которые пошли на строительные работы. Однако Тель-Авив с подобным положением вещей мириться не стал и в апреле 1967 года нанес авиаудар по этим сооружениям. При этом ни США, ни Европа не осудили действия Израиля. И в случае с Днепром Запад вряд ли осмелиться что-либо возразить.

Обращаясь к украинским эксперта, Корнилов напомнил им, что вода, относящаяся к гуманитарным вопросам, неотъемлемо связана с правами человека. Что касается Северо-Крымского канала, то его появление стало результатом всесоюзной стройки. И будучи в составе Украины, Крым исправно платил деньги за каждый поставленный по нему кубометр воды.

«Но именно вы сделали предметом политического шантажа вопросы выживания и прав человека. И в этом плане изоляция Крыма – это мерзкий поступок!», – подвел итог специалист.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров не станет пользоваться водой из Днепра до тех пор, пока Киев не перестанет ставить вопрос о его территориальной принадлежности.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #вода #корнилов

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