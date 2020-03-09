Корнилов назвал возможный ответ России на водную блокаду Крыма

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что киевские власти решили использовать воду из Днепра, ранее поступавшую в Крым, как инструмент для политического торга. При этом на Украине этого никто и не скрывает, совершенно забывая, что подобная риторика является нарушением положения ООН. Международная организация ранее уже установила знак равенства между правом на доступ к воде и природными правами человека.

«А представьте, в районе Смоленска перекроем Днепр и пустим в обход Украины? Вы знаете, какая реакция сразу начнется? А нас за что?!» – задается вопросом Корнилов.

История помнит схожие примеры. В 60-х годах прошлого века арабская лига решила оставить без воды Израиль, пустив ее в обход еврейского государства. На эти цели были выделены деньги, которые пошли на строительные работы. Однако Тель-Авив с подобным положением вещей мириться не стал и в апреле 1967 года нанес авиаудар по этим сооружениям. При этом ни США, ни Европа не осудили действия Израиля. И в случае с Днепром Запад вряд ли осмелиться что-либо возразить.

Обращаясь к украинским эксперта, Корнилов напомнил им, что вода, относящаяся к гуманитарным вопросам, неотъемлемо связана с правами человека. Что касается Северо-Крымского канала, то его появление стало результатом всесоюзной стройки. И будучи в составе Украины, Крым исправно платил деньги за каждый поставленный по нему кубометр воды.

«Но именно вы сделали предметом политического шантажа вопросы выживания и прав человека. И в этом плане изоляция Крыма – это мерзкий поступок!», – подвел итог специалист.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров не станет пользоваться водой из Днепра до тех пор, пока Киев не перестанет ставить вопрос о его территориальной принадлежности.