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Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

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12:47   9 Марта 2020
Россия

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Первый космонавт Земли, россиянин Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года, сегодня ему исполнилось бы 86 лет.

Гагарин трагически погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным. Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Гагарин похоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

За свой полет в космос Гагарин был награжден орденом Ленина и удостоен званий Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Кроме того, первый космонавт был удостоен многих иностранных почетных званий и наград.

В 1968 году Международная авиационная федерация учредила золотую медаль имени Ю.А. Гагарина.

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Автор: Алина Бранцевич
#космос #гагарин

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