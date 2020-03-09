Авиабилеты подорожают из-за падения рубля

Цены на авиабилеты по международным направлениям и расходы авиакомпаний вырастут из-за падения курса рубля, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Изменение курса приведет к тому, что билеты на международных направлениях в рублях будут дороже», — пояснил он.

Эксперт отметил, что авиакомпании не смогут переложить даже часть расходов на пассажиров, поскольку в таком случае спрос на билеты упадет еще больше.

11 февраля замглавы министерства транспорта Александр Юрчик заявил, что российским авиакомпаниям хотят выделить 1,6 миллиарда рублей за убытки из-за коронавируса. По его словам, сумма взята из расчетов, проведенных вместе с перевозчиками. По мнению Минтранса, убытки стоит учитывать и из-за простоя самолетов по причине резкого прекращения рейсов.