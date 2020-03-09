Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

 Коронавирус заподозрили у российской стюардессы

Коронавирус заподозрили у российской стюардессы
Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

 Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

 Коронавирус заподозрили у российской стюардессы

Коронавирус заподозрили у российской стюардессы
Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

 Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
12:08   9 Марта 2020
Россия

Авиабилеты подорожают из-за падения рубля

Авиабилеты подорожают из-за падения рубля

Цены на авиабилеты по международным направлениям и расходы авиакомпаний вырастут из-за падения курса рубля, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. 

«Изменение курса приведет к тому, что билеты на международных направлениях в рублях будут дороже»,  — пояснил он. 

Эксперт отметил, что авиакомпании не смогут переложить даже часть расходов на пассажиров, поскольку в таком случае спрос на билеты упадет еще больше.

11 февраля замглавы министерства транспорта Александр Юрчик заявил, что российским авиакомпаниям хотят выделить 1,6 миллиарда рублей за убытки из-за коронавируса. По его словам, сумма взята из расчетов, проведенных вместе с перевозчиками. По мнению Минтранса, убытки стоит учитывать и из-за простоя самолетов по причине резкого прекращения рейсов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#авиакомпании #авиарейсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...