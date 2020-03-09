Каджвый двадцатый зараженный коронавирусом итальянец скончался

Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса. Более семи тысяч человек в Италии заразились новым типом пневмонии, 366 человек скончались — это каждый двадцатый зараженный.

Тем временем в США выявили всего 472 случая заражения, однако скончались от заболевания уже 19 человек (почти четыре процента от всех заразившихся). Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южное Корее, там погибает 0,68 процента зараженных.

По данным на 9 марта, более 100 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру. Успешно вылечились более 55 тысяч человек, а скончались от заболевания почти 3,5 тысячи.