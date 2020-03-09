Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

 Коронавирус заподозрили у российской стюардессы

Коронавирус заподозрили у российской стюардессы
Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

 Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 86 лет

 Коронавирус заподозрили у российской стюардессы

Коронавирус заподозрили у российской стюардессы
Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

 Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву

Депутат украинской Рады сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

 ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара
11:58   9 Марта 2020
Весь мир

Каджвый двадцатый зараженный коронавирусом итальянец скончался

Каджвый двадцатый зараженный коронавирусом итальянец скончался

Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса. Более семи тысяч человек в Италии заразились новым типом пневмонии, 366 человек скончались  — это каждый двадцатый зараженный.

Тем временем в США выявили всего 472 случая заражения, однако скончались от заболевания уже 19 человек (почти четыре процента от всех заразившихся). Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южное Корее, там погибает 0,68 процента зараженных.

По данным на 9 марта, более 100 тысяч человек заразились коронавирусом по всему миру. Успешно вылечились более 55 тысяч человек, а скончались от заболевания почти 3,5 тысячи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#италия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...