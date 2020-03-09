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11:39   9 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Белоруссия увидела новые возможности для переговоров с РФ на фоне падения рубля

Пока рано оценивать все последствия резкого снижения цен на нефть в России, однако сложившаяся ситуация дает Белоруссии новое возможности для переговоров с РФ о поставках нефти, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас агентству «БелТА».

«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — отметил белорусский премьер-министр.

Румас подчеркнул, что белорусский Национальный банк будет следить за развитием событий и исходя из этого выстраивать свою стратегию. Белорусский премьер-министр отметил, что Белоруссия видит некоторые плюсы в сложившейся в РФ экономической ситуации.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией (о поставках нефти — ред.). Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — сказал он.

Премьер-министр подтвердил, что это равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #нефть #белоруссия #румас

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