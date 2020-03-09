ПНС Ливии нарушило перемирие и бросило силы на позиции Хафтара

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали наступление на направлениях аль-Вишка и Абу Курайн, сообщает Almashhad libya.

ПНС Ливии начало ожесточенные атаки с использованием тяжелой военной техники к юго-востоку от Мисураты. По информации источника, боевики пытаются прорваться на территорию, подконтрольную Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. 28 февраля в интервью телеканалу February глава правоохранительного ведомства ПНС Ливии Фатхи Башага объявлял о наступлении на позиции ЛНА.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — говорил он.

Несмотря на провокации ПНС, ЛНА продолжает придерживаться объявленного в стране режима прекращения огня. Ранее глава ПНС Файез Саррадж в своих заявлениях неоднократно подчеркивал приверженность режима прекращения огня и соблюдение всех соглашений, принятых в Москве и Берлине. Однако «правительство» Сарраджа продолжает нападения на позиции армии Хафтара при поддержке Турции. Игнорируя эмбарго ООН, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поставлять в Триполи мощнейшее вооружение и наемников, которые не только нарушают режим тишины в Ливии, но и подвергают опасности мирное население столицы. По последним данным, в Триполи на стороне ПНС воюет около 7,5 тысячи завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка пяти тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники, на что было наложено эмбарго ООН.