Европейские диетологи отметили завидную физическую форму Путина

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно данным ВОЗ, уровень ожирения в РФ составляет 25,7 процента. По мнению западных диетологов, российский лидер находится в завидной форме для своих 67 лет. В стандартный рацион Путина входят постное мясо, рыба, фрукт овощи, крупы, яйца и кисломолочные продукты. Кроме того, глава российского государства практически избегает алкоголя, за исключением редких тостов с пивом или вином. А также поддерживать хорошую форму ему помогают регулярные занятия спортом.

Президент США Дональд Трамп в свои 73 года часто балует себя фастфудом: бургеры, сэндвичи, картошка фри, газировка и выпечка являются постоянными продуктами в его рационе. Трамп не пьет алкоголь, зато любит колу и шоколадные коктейли. В молодости президент США занимался спортом, но теперь ведет малоподвижный образ жизни.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свои 65 лет катается на лыжах и занимается пешеходным туризмом, но не на постоянной основе. Меркель любит сосиски с соусом и пиво, но на ужин предпочитает овощи.