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10:36   9 Марта 2020
Россия

Стоимость высшего образования в РФ достигла почти миллиона рублей в год

Стоимость высшего образования в РФ достигла почти миллиона рублей в год

Стоимость обучения в самых престижных вузах РФ доходит почти до миллиона рублей в год, однако больше половины российских школьников мечтают о высшем образовании, выяснили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В России существует установка, что высшее образование является большой ценностью и нужно само по себе. Совсем не обязательно, что выпускники планируют поступать в топовые вузы, это могут быть региональные, не очень сильные университеты», — объяснила одна из авторов исследования Маргарита Кирюшина.

Больше 70 процентов российских старшеклассников в Москве и Петербурге намерены получить высшее образование, в регионах о необходимости поступления в вузы высказались 60 процентов опрошенных. Тем временем, стоимость обучения в самых престижных российских вузах почти достигла миллиона рублей в год. Самым дорогим для обучения оказался МГИМО — годовая стоимость обучения в котором почти достигает миллиона рублей. Год обучения в ВШЕ обойдется студенту в 880 тысяч рублей, а диплом Московской государственной консерватории будет стоить учащемуся в 574 тысячи рублей в год.

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Автор: Алина Бранцевич
#вузы #обучение #высшее образование

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