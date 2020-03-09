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10:10   9 Марта 2020
Россия

Синоптик предсказал россиянам теплое лето

Синоптик предсказал россиянам теплое лето

Температура предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

Специалист пояснил, что нормальной температурой воздуха летом в РФ считается 20-25 градусов выше нуля. По его словам, предстоящим летом россиян ожидает температура на один-два градуса выше нормы.

«Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21–26, 22–27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», — отметил синоптик  в беседе с «Российской газетой».

Тишковец добавил, что дождей и ураганов никто не отменял, однако, такие нечастые погодные явления можно считать «нормальной историей для лета».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #лето #погода

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