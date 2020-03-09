Синоптик предсказал россиянам теплое лето

Температура предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист пояснил, что нормальной температурой воздуха летом в РФ считается 20-25 градусов выше нуля. По его словам, предстоящим летом россиян ожидает температура на один-два градуса выше нормы.

«Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21–26, 22–27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», — отметил синоптик в беседе с «Российской газетой».

Тишковец добавил, что дождей и ураганов никто не отменял, однако, такие нечастые погодные явления можно считать «нормальной историей для лета».