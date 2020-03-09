Матвиенко уверена, что РФ и Белоруссия решат вопросы по нефти

РФ и Белоруссия строят Союзное государство и преувеличивать разногласия между этими странами не стоит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы строим Союзное государство. Это сотрудничество настолько многоплановое. Оно уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении — в самых-самых разных сферах», — отметила она в интервью телеканалу «Белоруссия-1».

Матвиенко добавила, что при таком многоплановом сотрудничестве могут возникать трудности, однако у лидеров РФ и Белоруссии есть воля решать возникающие разногласия конструктивным путем.

«Я уверена, они будут разрешены», — сказала Матвиенко.

5-6 марта спикер Совета Федерации посетила Белоруссию с рабочим визитом, где встретилась с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой Совета Республики Натальей Кочановой.