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9:49   9 Марта 2020
Россия

Матвиенко уверена, что РФ и Белоруссия решат вопросы по нефти

Матвиенко уверена, что РФ и Белоруссия решат вопросы по нефти

РФ и Белоруссия строят Союзное государство и преувеличивать разногласия между этими странами не стоит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы строим Союзное государство. Это сотрудничество настолько многоплановое. Оно уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении  — в самых-самых разных сферах»,  — отметила она в интервью телеканалу «Белоруссия-1».

Матвиенко добавила, что при таком многоплановом сотрудничестве могут возникать трудности, однако у лидеров РФ и Белоруссии есть воля решать возникающие разногласия конструктивным путем.

«Я уверена, они будут разрешены»,  — сказала Матвиенко.

5-6 марта спикер Совета Федерации посетила Белоруссию с рабочим визитом, где встретилась с белорусским президентом Александром Лукашенко и главой Совета Республики Натальей Кочановой.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #матвиенко #нефть #белоруссия

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