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9:24   9 Марта 2020
Россия

Перевозкой пассажиров занимаются больше всего самозанятых в РФ

Перевозкой пассажиров занимаются больше всего самозанятых в РФ

Перевозку пассажиров осуществляют 16,5 процента россиян, которые указали свой вид деятельность в приложении «Мой налог». Каждый двадцатый житель РФ сдает квартиру в аренду (5,1 процента), чуть меньше россиян занимаются строительством (4,8 процента).

«Из не участвующих в проекте регионов Российской Федерации большинство выразило желание присоединиться к эксперименту по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», — рассказали в пресс-службе ФНС. 

В 2019 году в 23 регионах РФ ввели специальный налоговый режим для самозанятых. Переход на него осуществляется добровольно. Участвующие в эксперименте самозанятые могут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке — 4 или 6 процентов. 

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Автор: Алина Бранцевич
#налог #самозанятые

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