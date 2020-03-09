Перевозкой пассажиров занимаются больше всего самозанятых в РФ

Перевозку пассажиров осуществляют 16,5 процента россиян, которые указали свой вид деятельность в приложении «Мой налог». Каждый двадцатый житель РФ сдает квартиру в аренду (5,1 процента), чуть меньше россиян занимаются строительством (4,8 процента).

«Из не участвующих в проекте регионов Российской Федерации большинство выразило желание присоединиться к эксперименту по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», — рассказали в пресс-службе ФНС.

В 2019 году в 23 регионах РФ ввели специальный налоговый режим для самозанятых. Переход на него осуществляется добровольно. Участвующие в эксперименте самозанятые могут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке — 4 или 6 процентов.