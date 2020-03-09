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8:40   9 Марта 2020
Россия

Две противолодочных ударных группы ВМФ России появились на Тихоокеанском флоте

Две противолодочных ударных группы ВМФ России появились на Тихоокеанском флоте

Две противолодочные ударные группы, предназначенные для поиска подлодок потенциального врага, появились на Тихоокеанском флоте, рассказали журналистам в пресс-службе ТОФ.

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — отмечает пресс-служба флота.

Уточняется, что задачей этих групп является охрана морских коммуникаций, поиск вражеских субмарин, патрулирование территорий, а также демонстрация российского триколора и исследование отдаленных от места базирования зон.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #тихоокеанский флот

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