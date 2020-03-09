Две противолодочных ударных группы ВМФ России появились на Тихоокеанском флоте

Две противолодочные ударные группы, предназначенные для поиска подлодок потенциального врага, появились на Тихоокеанском флоте, рассказали журналистам в пресс-службе ТОФ.

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — отмечает пресс-служба флота.

Уточняется, что задачей этих групп является охрана морских коммуникаций, поиск вражеских субмарин, патрулирование территорий, а также демонстрация российского триколора и исследование отдаленных от места базирования зон.