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Люди забросали камнями американский конвой в провинции Хасака в Сирии

Люди забросали камнями американский конвой в провинции Хасака в Сирии

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8:29   9 Марта 2020
Весь мир

Люди забросали камнями американский конвой в провинции Хасака в Сирии

Люди забросали камнями американский конвой в провинции Хасака в Сирии

Граждане Сирии забросали камнями американский конвой в провинции Хасака, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник.

Мирные сирийцы по-прежнему выражают недовольство оккупационной деятельностью США. По информации Telegram-канала «NovostiDamask», группа граждан САР перегородила проезд для американского конвоя через деревню Аль-Кузлия близ Тель-Тамра, а также закидала бронеавтомобили камнями. Военнослужащим США пришлось отступить.

Напомним, в середине февраля подобный случай произошел в городе Хирбет-Хамо. Тогда американцы начали стрелять по мирным сирийцам.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #хасака

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