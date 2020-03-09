Люди забросали камнями американский конвой в провинции Хасака в Сирии

Граждане Сирии забросали камнями американский конвой в провинции Хасака, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник.

Мирные сирийцы по-прежнему выражают недовольство оккупационной деятельностью США. По информации Telegram-канала «NovostiDamask», группа граждан САР перегородила проезд для американского конвоя через деревню Аль-Кузлия близ Тель-Тамра, а также закидала бронеавтомобили камнями. Военнослужащим США пришлось отступить.

Напомним, в середине февраля подобный случай произошел в городе Хирбет-Хамо. Тогда американцы начали стрелять по мирным сирийцам.