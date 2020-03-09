Главы военных ведомств Южной Кореи провели совещание после ракетных пусков в КНДР

Министр обороны Республики Корея Чон Ген Ду провел экстренное совещание с главами других военных ведомств страны в связи с северокорейскими ракетными пусками, передает президентская администрация Южной Кореи.

В совещании также участвовали начальник управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ген и глава Национальной службы разведки Со Хун. Оно прошло в понедельник в 8:15 (02:15 по Москве).

«Главы ведомств указали на то, что вслед за 28 февраля и 2 марта сегодняшние крупномасштабные огневые учения Северной Кореи не способствуют усилиям по установлению мира на Корейском полуострове», — сообщает президентская администрация.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске Пхеньяном ракет малой дальности нескольких видов в сторону Японского моря из района аэродрома Сондок утром в понедельник.