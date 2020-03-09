Марш против насилия в отношении женщин с участием десятков тысяч людей прошел в Мехико

Около 80 тысяч человек в воскресенье вышли на марш против насилия в отношении женщин в Мехико, пишет в Twitter Центр информирования о дорожном движении при управлении общественной безопасности мегаполиса.

Акция была приурочена к Международному женскому дню и являлась мирной, но не обошлось без вандализма. Участницы шествия, чьи лица были скрыты под масками и платками, разбили витрины нескольких магазинов и ресторанов быстрого питания, а также расписали их стены призывами и оскорблениями.

Позднее группа участниц демонстрации попыталась вступить в конфликт с полицейскими у Национального дворца — резиденции главы государства — и задействовать самодельную взрывчатку малой мощности, но она случайно сработала в рядах протестующих, и минимум одна женщина получила ожоги.